Christillin “Europei 2032 in Italia e Turchia | è cosa fatta”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Sarannoad ospitare gli. Ad assicurarlo, a ‘Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, è Evelina, membro aggiuntivo della Uefa nel Consiglio della Fifa. “No, domani non ci sarà nessuna sorpresa, glisaranno assegnati a, è– spiega la dirigente piemontese – Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libera perper Euro. Domani è previsto il voto, saremo a Nyon, ci sarà una breve presentazionedalla nostra delegazione composta dal presidente ...