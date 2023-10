Chip | stop all’open source alla Cina La proposta dei senatori Usa

Leggi su formiche

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nella guerra deitra Stati Uniti e, l’amministrazione Biden è sempre più incagliata in un costante tentativo di bilanciare mosse e contromosse: da una parte, imaker americani, più volte supportati dSemiconductor Industry Association (Sia), chiedono di allentare le misure ritorsive nei confronti di Pechino, per il rischio di perdere un importanto mercato. Dall’altra, le prospettive che la Repubblica Popolare Cinese possa sviluppare capacità autonome in più nodi della complessa supply chain – come sembra confermare l’avanzamento ottenuto con la manifattura diavanzati, come quello rivelato nel Mate 60 Pro di Huawei, e dpossibile fuga di tecnologie da Taiwan – rimangono al centro delle preoccupazioni dell’establishment e non solo. Alcuni membri del Congresso, ...