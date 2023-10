Chiellini | “Inter favorita per distacco | ma anche gli ultimi due campionati li ha persi così”

(Di lunedì 9 ottobre 2023) “Quest’anno l’è la grandeper, maglidueli hain egual modo. La Juventus deve fare quello che sta facendo fino a ora, c’è stato un solo vero passo falso frutto della giornata storta. Non dovrebbe mai succedere, ma succede”. Lo ha detto a Radio Bianconera Giorgio, ex bandiera della Juventus ora in MLS con i Los Angeles FC, commentando la corsa scudetto in Serie A. SportFace.

Chiellini a RBN: "È presto per parlare di un futuro da dirigente, ma a dicembre sarò allo Stadium" È Giorgio Chiellini il super ospite di oggi di "La Juve in Gol", su Radio Bianconera. Il difensore, ...