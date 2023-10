Chi sono i genitori di Anita Olivieri del GF | “Con mia madre spesso è stato difficile”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Nella Casa del Grande Fratello 2023 è in arrivo una sorpresa per, la concorrente potrebbe ricevere la visita in casa di un parente, probabilmente uno dei suoidi cuiha parlato nel corso della sua avventura televisiva.ha ammesso di avere un bellissimo rapporto oggi con i suoi, anche seormai separati da molto tempo. Una separazione per la qualeha sofferto, come ha raccontato in lacrime al Grande Fratello durante un momento di confidenza con Rosy Chin. “Iosempre stata molto felice e molto spensierata perché i miei non mi hanno mai fatto pesare il loro divorzio. – ha esordito la ragazza – Ero molto felice, solo che ho iniziato ad accumulare qualcosa come risentimento, tipo ...