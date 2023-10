Chi è Travis Kelce | il nuovo presunto fidanzato di Taylor Swift

(Di lunedì 9 ottobre 2023), nato il 5 ottobre 1989 a Westlake, in Ohio, è ilragazzo died è un giocatore di football americano statunitense. Il ragazzo milita nel ruolo di tight end per i Kansas City Chiefs della National Football League e ha un fisico possente, che si addice al suo ruolo: è alto 1,96 per 113 kg. Ha un fratello, Jason, anche lui giocatore di football. In passato ha avuto una fidanzata ufficiale, Kayla Nicole, un’influencer di moda. Su Instagramè seguito da 4 milioni di persone. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@killatrav) Recentemente si sta sentendo molto parlare die ...

Le date diScott e The Weeknd . Le indiscrezioni sui possibili show di Drake e Kanye West . I palazzetti ... nella musica come mezzo per unire le persone: non mi piacela usa per litigare o ......di vestire i panni diTouchdown nella trilogia di No More Heroes , o giocarmi finalmente i Danganronpa , una saga che rimando dai tempi di PlayStation Vita. La scelta era vasta, come saha ...

Pagelle del weekend di sport: Helena non sposa Ibra (10), Beckham smaschera Victoria (10 e lode) Corriere della Sera

Chi è Travis Kelce, il giocatore di football che esce con Taylor Swift Grazia

Sinner e un piano di crescita da 10, Travis Kelce il fidanzato anonimo di Taylor Swift (5), il bel canto (a sorpresa) di Godwin Malife negli spogliatoi, la rabbia contro l’atleta indiana transgender ...Domenica 8 ottobre appuntamento da non perdere sulle strade e sugli sterrati veneti: in programma la seconda edizione dei Mondiali di Gravel. Percorso e scenario splendido, ma ancor più bella, almeno ...