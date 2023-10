Che Tempo che Fa | Fazio | “Ben pagato? Fatti miei”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La partenza del programma è fissata per il 15 ottobre È fissata per il 15 ottobre la partenza del nuovo corso di “CheChe fa”, condotto da Fabiosu Nove. Il conduttore si è così raccontato in un’intervista concessa ad Aldo Cazzullo su Corriere della Sera. Tanti i temi toccati, anche gli inizi della carriera. l’incontro trae la Carrà. «Me la trovai davanti in ascensore, mi salutò con un cenno del capo. Stavo salendo dagli autori, che erano Magalli e Boncompagni, e non sapevo se mi aveva riconosciuto o se dovevo presentarmi come il nuovo ragazzo delle imitazioni. Pensai con stupore che Raffaella era a colori. L’avevo sempre vista in bianco e nero». E sul suo esordio in tv, ricorda: «Avevo un vestito di colore cangiante tra il grigio e l’azzurro, una sorta di reato, ero andato a comprarlo con mia mamma nel corso ...