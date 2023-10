Che Tempo Che Fa | debutto in simulcast su tutti i canali Warner Bros Discovery

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Fazio e Littizzetto Per il ritorno di Fabio Fazio con CheChe Fa si accenderanno i riflettori del Nove, nuova casa del conduttore ligure, e didi. La prima puntata di domenica 15 ottobre, in diretta dalle 19:30, andrà infatti in onda insulle reti in chiaro del gruppo. Come già successo con Bake Off – Dolci in Forno, programma di maggior successo di Real Time, anche CheChe Fa beneficerà alla prima della messa in onda generale non soltanto sul canale di riferimento, il Nove, ma anche sul 31 e tutte le altre reti (Food Network,Tv, Giallo, K2, Frisbee, Dmax, Hgtv e Motor Trend). Fazio, d’altronde, è il pezzo forte del canale di punta del gruppo, nonché il conduttore ...