Che ci faceva Kanye West a Genova

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La vita del fuorisede può essere dura. Nella tradizione della mia città,, ci sono due canzoni che sono un inno di quel sentimento contrastante tra l’amore per qualcosa che sta lontano ma che ti appartiene (o a cui tu appartieni) e il risentimento che alla fine è quello che – nella maggior parte dei casi – ha fatto sì che ti allontanassi dalla terra dove sei nato per andare verso altri lidi, come cantava Fibra. Se sei fuorisede a un’ora e mezza dalla città ogni settimana finisci per struggerti nel dillemma interiore se sia il caso o meno di percorrere quel centinaio di chilometri che ti separano da un passato di immobilismo e ottuagenari semplicemente per dire di essere a casa. Questo dilemma non è mancato, nella mia vita, nel primo weekend di ottobre, quando venerdì sera mio fratello mi ha scritto: «Ho trovato un modo per entrare allo stadio, vieni a vederti ...