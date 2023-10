Cesari | «Guida in Inter-Bologna dimostra che una gestualità non esiste»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023)non ha certo avuto una buona prestazione in. Sull’arbitro di sabato si è espresso, che a Sport Mediaset smentisce una diceria sull’utilizzo del VAR impedito da una. LA SPIEGAZIONE – Grazianofa la moviola della partita col: «Sul 2-0 per l’, al 16?, c’è uno schema probabilmente studiato molto bene in allenamento. Sul corner c’è Lewis Ferguson che scappa e Lautaro Martinez che lo prende. Marcofa ampi cenni di procedere, secondo me è un errore grave, passano cinquantatré secondi e viene richiamato. Cambia idea: giustamente è calcio di rigore, ma non è possibile. Togliamo che quando ladell’arbitro è che non c’è nulla il VAR non ...