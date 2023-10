Cesara Buonamici bacchetta Varrese dopo le accuse a Beatrice

Il guru del reality di Canale5 , infatti, non perde occasione per darle addosso e il suo comportamento ha fatto sospettare l'opinionistache ci sia altro sotto... GF,...Oggi, lunedì 9 ottobre 2023 , in prima serata su Canale 5, in onda l'ottava puntata del Grande Fratello , condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista dae Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori. Grande Fratello, le anticipazioni della nona puntata Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello , si parlerà del ...

Cesara Buonamici dal TG5 al Grande Fratello: la carriera a Mediaset, il matrimonio e la malattia La Gazzetta dello Sport

Cesara Buonamici: “Ho avuto un tumore. La prevenzione mi ha ... LA NAZIONE

Nella casa del GF, Massimiliano Varrese continua a punzecchiare Beatrice Luzzi, tanto che l'opinionista Cesara Buonamici ha ipotizzato che dietro questo atteggiamento ci sia ...Grande Fratello atto nove, ciak si gira. La protagonsita resta lei: Beatrice Luzzi, la regina indiscussa di questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini continua a tenere i ...