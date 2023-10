Cerruti | «Inter sembrava lanciatissima | ora in discussione! Milan…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La Serie A si appresta a vivere la seconda sosta per le Nazionali della stagione. Il Milan è attualmente in testa, con l’subito dietro. Il giornalista Alberto, su Radio Anch’io Sport, analizza il momento del campionato PAZIENZA – Queste le considerazioni di: «Serie A? Occorre un po’ di pazienza, tutto cambia rapidamente. Lo vediamo in testa, il Milanin difficoltà dopo la manita nel derby adesso è in testa da solo. L’cheora è di nuovo in discussione. Solo a ridosso di natale avremo idea di cosa potrà essere questo campionato».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione ...