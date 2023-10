Catania | domani 10 ottobre | Giornata Mondiale della Salute Mentale | le iniziative

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Pubblicato il 9, 2023, martedì 102023, in occasione del World Health Mental Day –, nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” si svolgeranno alcune.La prima è il convegno dal titolo “Laè un diritto umano universale” che si svolgerà dalle ore 8.30 nell’Aula Cast dell’edificio 8 del Policlinico “Rodolico”, in via Santa Sofia, organizzato dall’Unità Operativa Educazione alla, in collaborazione con l’Unità Operativa Formazione e Aggiornamento. Il seminario darà l’opportunità a tutti coloro che sono coinvolti a vari livelli nell’ambito ...

'La salute mentale è un diritto umano universale' è il tema della Giornata mondiale della Salute mentale 2023, che sarà celebrata10 ottobre., in piazza Università a, a partire dalle ore 10, il Dipartimento di Salute mentale (Dsm) dell'Asp di, con la partecipazione di Aceres (Associazione Centri residenziali socio - ...Non avendo trovato l'accordo con, Foggia e Crotone in estate, il trainer originario di San ... a quattro lunghezze dalla capolista Juve Stabia, impegnataal "Fanuzzi" di Brindisi. "...

Si celebra domani, a Catania, la Giornata della Salute mentale Cataniaoggi.it

ASP CATANIA - Si celebra domani, a Catania, la Giornata della ... Giornale L'Ora

Per l’occasione, domani, in piazza Università a Catania, a partire dalle 10.00, il dipartimento di Salute mentale dell’Asp di Catania, con la partecipazione dell’associazione Centri residenziali socio ...“La salute mentale è un diritto umano universale” è il tema della Giornata mondiale della Salute mentale 2023, che sarà celebrata domani 10 ottobre. Per l’occasione, domani, in Piazza Università a Cat ...