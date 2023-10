Catania | dalla Juve Stabia all’Avellino senza certezze | sarà un mese di fuoco

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per ilquello di ottobre potrebbe già essere diventato ildel bivio. Indietro in classifica (solo 8 punti fin qui) rispetto alle aspettative, gli etnei vivranno quindici giorni di

Nella notte tra domenica e lunedì agenti delle volanti hanno sorpreso due uomini in fuga dopo aver scassinato un'automobile in via Ventimiglia. A notare i ladri è stato un residente della zona che ha ...Ha preso il via questa mattina alle 8 il servizio di bus navetta chestazione 'Milo' della Fce raggiunge il parcheggio Santa Sofia di via Zenone, servendo così i ... Fce e Comune die ha ...

Il video della giudice di Catania, Salvini tira dritto. Renzi: “Ha ragione”. Pd e M5s sulle barricate: “Da dove è uscito quel ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Video della giudice di Catania, l'ironia di Luca Palamara: "È la prima volta che accade che un qualcosa di riservato venga fuori La7

La sentenza ha quindi stabilito il diritto del dipendente a vedere conteggiati i giorni di permesso ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104 del 1992 nel calcolo dell'indennità di ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...