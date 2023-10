Casertana | battuto il Monterosi | ma c’è già il Messina alla porte

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Caserta. Vince lacontro ilsul neutro di Teramo. Una vittoria firmata, manco a dirlo, dal solito Alessio Curcio,sua quarta realizzazione in questo scorcio di stagione. Un primo tempo giocato a buoni ritmi dagli uomini di Cangelosi che hanno creato più di un’occasione dopo essere passati in vantaggio per chiudere la gara. Ma, vuoi per imprecisione, vuoi per mancanza di lucidità sotto porta, il raddoppio non si è concretizzato. Ciò ha galvanizzato i padroni di casa che nella ripresa hanno dato tutto pur di acciuffare il pareggio, mettendo a tratti gli uomini di Cangelosi alle corde. Parzialmente soddisfatto il tecnico dellanel dopo match: “Sono contento, ma per quello che si è visto nel primo tempo – ha detto – ma nel secondo abbiamo sofferto troppo. Andiamo in difficoltà, perché ...