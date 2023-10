Carta da parati in 3D | come arredare le stanze con l’effetto tridimensionale

Leggi su dilei

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Se siete alla ricerca di nuove ispirazioni per l’arredamento, che siano davvero innovative e originali, il ritorno al passato è senza dubbio una delle scelte migliori – ma con un tocco di modernità. Stiamo parlando dellada, molto utilizzata nello scorso secolo, e oggi tornata prepotentemente di moda quando si tratta di rivestimento d’interni. Naturalmente, lo stile non è quello di una volta: una delle tendenze più affascinanti è, che amplia gli spazi e offre un gioco visivo d’indubbia spettacolarità. Scopriamo che cos’è ladain 3D eusarla in casa. Cos’è ladain 3D Tra le più innovative soluzioni di design per gli interni c’è lada ...