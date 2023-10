Carlos Augusto | il CT Diniz | «Speriamo ripeta quanto fatto nel club»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023)è stato convocato nella Nazionale del Brasile dal CT. A parlarne proprio il Commissario Tecnico verdeoro MONITORATO ? Le parole del CT del Brasilesi è espresso sul laterale dell’Inter: «Purtroppo abbiamo avuto degli infortuni. Lo stiamo seguendo bene Arana, sta migliorando. Ancheè un giocatore monitorato, non abbiamo avuto sorprese. Questi sono giocatori che erano nella lunga lista.arrivino bene e siano in grado di riuscire a realizzare quello che abbiamo visto nei». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link ...