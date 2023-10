Carceri | 23 agenti penitenziari indagati anche per reato di tortura

Anche in questo caso riponiamo incondizionata fiducia nella magistratura e negli organi inquirenti, chiedendo che facciano al più presto piena luce sull'accaduto nella speranza che tutti gli...È di queste ore la notizia, pubblicata da 'Il Domani', dell'apertura di una nuova inchiesta da parte della procura della Repubblica di Cuneo nei confronti di 23della Polizia penitenziaria ...

Carceri: altre tensioni a Cagliari, nuova aggressione ad agenti Agenzia ANSA

Tensioni nel carcere di Uta, ennesima aggressione ad agenti RaiNews

"Sarebbe una cosa gravissima che rischierebbe di ostacolare, se non bloccare, i tanti processi in corso. In Parlamento contrasteremo con forza ogni ipotesi di modifica o abrogazione del reato di tortu ...Gli avvisi di garanzia notificati nei giorni scorsi dalla Procura. Si ipotizzano una serie di abusi ai danni dei carcerati che sarebbero avvenuti anche nei mesi scorsi ...