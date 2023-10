Cambi guardaroba | non è più Zoro | Aldo Grasso asfalta Diego Bianchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La mannaia disi abbatte su, in arte "", conduttore di Propaganda live, il programma di La7 del venerdì sera. Nell'ultima puntataha intervistato Woody Allen. "Faceva un certo effetto", scrive il critico televisivo nella sua rubrica su il Corriere della Sera. "Di solito, con tutto il rispetto, intervista attori come Elio Germano, Valerio Mastandrea, Ricky Memphis, suoi coetanei e suoi amici. Davanti a un 'mostro sacro' le coseano, siamo più intimoriti, c'è di mezzo la questione della lingua". L'intervista, premette, "è stata registrata in occasione della presentazione a Roma del suo ultimo film, Coup de chance (già presentato in anteprima mondiale alla Mostra del ...