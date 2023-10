Calvarese | «Gol Pulisic? Controllo col bicipite! Immagine evidenza tocco»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ha fatto discutere il gol vittoria diin Genoa-Milan, con l’attaccante rossonero che ha controllato col braccio prima di calciare. L’ex arbitro, sulle colonne di Tuttosport, analizza l’episodio ANNULLARE – Il commento disul gol di: «Gol di? Minuto 87, il Milan attacca. Musah mette un cross a centro area,tocca il pallone con la gamba, si gira velocemente e con una grande giocata segna l’1-0. L’arbitro convalida il gol, nessuno protesta. In tv mostrano le prime inquadrature e tutto passa nelle mani del VAR. Dopo circa due minuti, il gol viene confermato. In zona mista il presidente rossoblù Zangrillo è furibondo: «Quando non c’è la ragionevole certezza soccombiamo sempre noi», dice riferendosi a un sospettodi ...