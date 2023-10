Calendario quarti di finale Mondiali maschili rugby 2023 | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ilcompleto deidideidi, inda venerdì 8 settembre a sabato 28 ottobre in Francia. Archiviati i gironi, si inizia a fare sul serio con le partite da dentro o fuori. Le otto squadre rimaste in gara si sfidano nel primo turno ad eliminazioneper proseguire l’avventura iridata. Ai, innel fine settimana del 14 e 15 ottobre, si sfidano le migliori dei gironi C e D da una parte e le migliori delle pools A e B dall’altra. Di seguito, ildettagliato con date edi tutte le partite deidie le informazioni per seguirle in ...