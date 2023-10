(Di lunedì 9 ottobre 2023) "Ci sono tanti giovani che stanno giocando con continuità, facendo bene. A dimostrazione che su di loro si può contare. E questo è molto positivo per la nazionale, ma anche per i ragazzi". Carmine ...

Trascorsi ormai due mesi dall'inizio della stagione,ha detto di aspettarsi "giocatori brillanti, con una condizione fisica quasi al 100%". Il gruppo "è composto da 30 - 32 giocatori. Poi, ...Il Ct della Nazionale Under 21 diCarmineha parlato in conferenza stampa, in vista di Italia - Norvegia, gara valida per le qualificazioni all' Europeo di categoria del 2025 . ' Stanno tutti bene in linea di massima. ...

Calcio: U.21, Nunziata vuole un'Italia 'brillante' Tiscali

Calcio: Under 21, Nunziata convoca 26 giocatori per il match con la Norvegia La Gazzetta del Mezzogiorno

"Ci sono tanti giovani che stanno giocando con continuità, facendo bene. A dimostrazione che su di loro si può contare. E questo è molto positivo per la nazionale, ma anche per i ragazzi". (ANSA) ...Si aggiunge un altro nome alla lista dei convocati di Carmine Nunziata in vista del match di qualificazione agli Europei Under 21 in programma a Bolzano ...