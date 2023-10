Calcio | Spalletti | ' la Nazionale deve stare a cuore a tutti anche a Sarri'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Firenze, 9 ott. - (Adnkronos) - "lo stimo moltissimo, ha sentimento e amore per questo sport. Ha detto una cosa corretta quando ha detto: 'Più me ne lascia a casa, più contento sono'.io quando ero allenatori di club mi ritrovato sempre con qualcuno che tornava con qualche problema, soprattutto se dovevano fare 15-16 ore di viaggio. Il commento è che noi non vogliamo rimandarli indietro peggiorati ma migliorati". Così il ct dellaLucianoin conferenza stampa dal ritiro azzurro di Coverciano in vista dei match con Malta e Inghilterra, validi per le qualificazioni a Euro 2024. "Laperòa lui -sottolinea-. L'Italia è lì ...

...importanza dalla quale tutti si può prendere cose per fare unmigliore. Il lavoro del club Italia va a braccetto, il mio tentativo è quello di trovare le soluzioni alle difficoltà"....Ancora nemmeno ci siamo qualificati, eppure intorno all'Italia di Lucianoaleggia un certo ottimismo da parte dei bookie: sarà per le rassicurazioni arrivate dalla vittoria sull'Ucraina, sarà per il blasone della Nazionale nei grandi tornei, ma gli operatori ...

Soulè, gol e talento a Frosinone: è la nuova idea di Spalletti per la Nazionale Today.it

Nella giornata di lunedì c'è stato un incontro tra le parti. L'inizio di stagione del Napoli campione d'Italia, il primo del post-Spalletti, non ha rispettato le aspettative. Quattordici punti in otto ...Il ct azzurro parla in conferenza stampa nel primo giorno di raduno che porterà la Nazionale agli impegni contro Malta ed Inghilterra ...