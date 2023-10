Calcio | Nunziata | ' i nostri giovani valgono | positivo avere 8 giorni prima della Norvegia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Tirrenia, 9 ott. - (Adnkronos) - Dopo il pari in Lettonia e la vittoria in Turchia, si riparte dalla. Il camminoNazionale Under 21 nelle qualificazioni all'Europeo del 2025 riprenderà martedì 17 alle ore 17.45 (diretta Rai) dallo stadio 'Druso' di Bolzano contro una squadra che dopo le prime due giornate è a punteggio pieno e non ha ancora subito reti. In ritiro da oggi al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, però, l'Italia avrà più di una settimana per avvicinarsi alla partita, con l'aggiunta di un test previsto per giovedì contro l'Under 18. "tempo per preparare una sola gara è una cosa molto positiva - spiega il tecnico Carminenella conferenza stampa di inizio raduno -. Questo ci può permettere, con un gruppo comunque nuovo, di lavorare etempo per ...