Calcio | lotta scudetto | stop Inter fa avvicinare il Milan | in quota Juventus possibile outsider

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - Il pari subito in rimonta dall'in casa contro il Bologna, seconda partitana consecutiva senza vittoria, fa perdere per la prima volta in stagione la vetta ai nerazzurri ai danni del, vincente in un finale rocambolesco in casa del Genoa. Nonostante lo, per la conquista dello, comanda sempre l', offerto a 2,10 sia dagli esperti di Planetwin365 che da quelli di William Hill, con ilperò sempre più vicino a 3. La vittoriana nel derby contro il Torino permette alladi diventare il terzo incomodo, a 5,50 mentre la pesante sconfitta subita dal Napoli al “Maradona” contro la Fiorentina fa salire inil bis dei campioni d'Italia in carica ...