Calcio | Lazio Nessuna lesione per Immobile

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Per il centravanti sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali. ROMA - Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Cirofanno tirare un sospiro di sollievo in casa. I controlli, ...

Per il centravanti sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali. ROMA - Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Ciro Immobile fanno tirare un sospiro di sollievo in casa. I controlli, infatti, non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare al flessore per il capitano biancoceleste, costretto a saltare la sfida contro l'Atalanta per un problema di natura fisica, ...Ildi punizione deviato sulla traversa Serenità". Negli ultimi minuti della sfida tra Milan ... "Era molto importante vincere qua contro quest squadra che aveva vinto contro, Rona, ...

Lazio-Atalanta 3-2: video, gol e highlights Sky Sport

Lazio-Atalanta 3-2, Vecino annulla la rimonta della Dea. I biancocelesti respirano | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Per il centravanti sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali.ROMA (ITALPRESS) - Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Ciro Immobile fanno tirare un sospiro di sollievo in casa Lazio. I ...La Supercoppa Italiana si giocherà ora nel nuovo format dal 21 al 25 gennaio a Riad in Arabia Saudita. Cambiano le date di due turni di Serie A.