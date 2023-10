Calcio | Lazio | escluse lesioni al flessore per Immobile

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - Buone notizie per ladal fronte Ciro. Gli esami a cui è stato sottoposto oggi il capitano biancoceleste non hanno evidenziato una lesione muscolare al. Il 33enne napoletano dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali.

Anche perché il 12 novembre è in calendario il derby contro la. Al posto di Pellegrini giocherà Aouar che ha ben figurato ieri nella trasferta di Cagliari realizzando anche la rete del ...Per il centravanti sospiro di sollievo dopo gli esami strumentali. ROMA - Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Ciro Immobile fanno tirare un sospiro di sollievo in casa. I controlli, infatti, non hanno evidenziato nessuna lesione muscolare al flessore per il capitano biancoceleste, costretto a saltare la sfida contro l'Atalanta per un problema di natura fisica, ...

Lazio - Atalanta (3-2) Serie A 2023 la Repubblica

Lazio-Atalanta 3-2, Vecino annulla la rimonta della Dea. I biancocelesti respirano | Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Roma, 9 ott. – (Adnkronos) – Buone notizie per la Lazio dal fronte Ciro Immobile. Gli esami a cui è stato sottoposto oggi il capitano biancoceleste non hanno evidenziato una lesione muscolare al ...Dopo la sostituzione col Celtic e l'assenza con l'Atalanta, il capitano della Lazio Immobile ha svolto gli esami: esito e tempi di recupero ...