Calcio | Giuntoli | ' Scudetto? Obbiettivo Juve è tornare in Champions ma non ci poniamo limiti'

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Se lapensa allo? In questo momento l'dellantus è quello diin, che dal punto di vista tecnico ed economico consente di rimettere il club dove merita. Andiamo per step. Non dobbiamo porci deima non ne parliamo ora". Lo ha detto il ds dellantus, Cristiano, premiato al Salone d'Onore del Coni come manager dell'anno in occasione della cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici.