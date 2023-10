Calcio | Giuntoli | ' mercato a gennaio? C' è tempo | vedremo se ci sono opportunità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "L'aumento di capitale della Juventus potrà consentire di fare? In questo momento abbiamo scelto una strada: sfruttare quello che abbiamo a disposizione e fare il massimo con i giocatori in questo momento. E' prematuro parlare deldi, dovremo fare delle valutazioni ese ci sarannoe se sarà il caso di intervenire. Ora stiamo facendo un buon percorso”. Lo ha detto il direttore sportivo della Juventus Cristianoa Roma in occasione dei 'Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici' al Salone d'Onore del Coni.