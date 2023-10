(Di lunedì 9 ottobre 2023) L'ex arbitro internazionale: "Tecnologia indispensabile, ma così è inutile" ROMA - "Il Var è ormai indispensabile in tutto il mondo, ma mi chiedo: è una tecnologia adeguata a scoprire quello che l'arbitro non è riuscito a vedere? Altrimenti abbiamo una cosa inutile. Bisogna verificare se le situazio

Il Var doveva sciogliere il dubbio e invece ha alzato le mani", ha aggiunto. Sulla mancata stretta di mano tra l'arbitro Luca Sacchi e l'assistente Francesca Di Monte: "Non è stato bello da ...Il Var doveva sciogliere il dubbio e invece ha alzato le mani' , ha aggiuntosi è anche soffermato sulla mancata stretta di mano tra l'arbitro Luca Sacchi e l'assistente Francesca Di ...

Calcio: Casarin 'Sull'episodio Pulisic il Var ha alzato le mani' Tiscali

Premio Calligaris a Paolo Casarin. Zaroli: visionario e “modellatore ... A.I.A - Associazione Italiana Arbitri

L'ex arbitro internazionale: 'Tecnologia indispensabile, ma così è inutile' ROMA (ITALPRESS) - 'Il Var è ormai indispensabile in tutto il mondo, ...Bisogna verificare se le situazioni di ogni campo dove è installato il Var è in grado di risolvere i problemi". Parola di Paolo Casarin, ex arbitro, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sull'episodio ...