Il presidente del Torino Urbanoha parlato a margine della presentazione della Grande partenza del Giro d'Italia dal Piemonte. 'Sono moltoe deluso, il derby contro la Juve era alla nostra portata. In Juric però ho ...'La partita non ci è piaciuta, è stato brutto perdere così: era una sfida alla portata, sono stato molto moltoe deluso'. Queste le parole del presidente del Torino, Urbano, dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus a margine della presentazione della partenza del Giro d'Italia. 'Il ...

Cairo: "Dispiaciuto per il derby, era alla portata. Juric Fiducia totale" La Gazzetta dello Sport

Torino, Cairo: "Dispiaciuto per il derby. Juric ha fiducia totale" Sportitalia

Così ha commentato la sconfitta nel derby Urbano Cairo, a margine della presentazione del Giro D'Italia 2024 presso la Regione Piemonte. "La partita non ci è piaciuta, ...La gara non ci è piaciuta, si poteva fare qualcosa in più, non ci sono state grande occasioni: sono molto deluso e molto dispiaciuto, ma c’è totale fiducia in Juric ”, le sue parole rilasciate ai ...