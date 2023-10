Caduta Libera | un duro ko per Gerry Scotti | chi lo supera | allarme-Mediaset

(Di lunedì 9 ottobre 2023) La stagione televisiva appena iniziata riserva una brutta sorpresa a, costretto a soffrire dal punto di vista degli ascolti. Per la prima volta in 35 anni di carriera, il conduttore si ritrova distante anni luce dalla concorrenza: da una parte c'è il problema del traino di Pomeriggio 5, diventato peggiore dell'anno scorso da quando la trasmissione è passata dalle mani di Barbara d'Urso a quelle di Myrta Merlino; dall'altro c'è una questione legata al format di, che forse non ha più grande presa sui telespettatori. Quest'anno il game show diproprio non riesce a ingranare a livello di ascolti, soprattutto se paragonati a quelli di Reazione a Catena, che su Rai 1 è stato prolungato ben oltre l'estate a ragion veduta, dato che stravince la partita dell'auditel ...

Si notano esplicitamente dei meccanismi speculativi di non poca rilevanza con il titolo in, con una perdita del 20% . Il crollo è avvenuto in modo del tutto inaspettato , a seguito di ...... "Egli ci conosce come siamo e ci rende liberi di incontrarci con un amore chee non ... Dopo la, Adamo ed Eva si nascondono alla vista di Dio, vergognandosi. Ora entra nella luce". "La ...

Caduta libera - I migliori: Terza puntata Video Mediaset Infinity

A seguito delle nuove incertezze riguardanti la questione vendita della rete, le azioni Telecom Italia (TIT) hanno registrato importanti sessioni negative di borsa. Analisi e previsioni sul titolo.Un risultato che ha visto Rai3, alle prese con le numerose assenze e i primi flop, seconda solo a Rai1, addirittura capace di superare Canale 5 dove Gerry Scotti con il suo “Caduta Libera” si è ...