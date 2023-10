Cade un albero sull' autostrada | muore un automobilista di 43 anni  

Leggi su agi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI - La caduta di unha ucciso unche transitava'A20 all'altezza dello svincolo di Campofelice di Roccella, direzione Palermo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente - spiegano dal Consorzio autostrade siciliane - se l'auto abbia investito contro l'caduto'asfalto o se questo sia finito sul veicolo. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 174, tra Cefalù e Campofelice di Roccella in direzione Palermo. Alla guida delle vettura un uomo di 43originario di Sant'Agata di Militello, il medico Francesco Vincenzo Maniaci, di 43, originario di sant'Agata di Militello. L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata. Sul posto gli agenti della polizia stradale per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica.