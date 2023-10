Busto Arsizio | posta una foto di Hitler nel giorno del massacro di Hamas FdI revoca l’incarico Francesco Attolini

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ladi un monte con il profilo del dittatore nazista Adolfcol braccio teso ha fatto il giro della rete. Arla, nelin cuicompiva stragi su stragi in Israele, è stato, membro di Fratelli d’Italia die attualmente amministratore unico di Agesp Energia, la società del gas e del teleriscaldamento. Davanti alle polemiche il partito di Giorgia Meloni hatoda ogni incarico politico. «Non posso che dissociare Fratelli d’Italia dall’immagine oggi pubblicata dasu Facebook – si legge nella nota diffusa dal coordinatore provinciale Andrea Pellicini – Per chi è impegnato in ...

Francesco Attolini, ex coordinatore di Fratelli d'Italia a Busto Arsizio e commissario di una importante società energetica, ha postato sui social una foto modificata da cui emerge il contorno di Adol ...