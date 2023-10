Bus Mestre | procuratore | Indagine da 1 anno? Non mi risulta

Leggi su agi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI - "Sto facendo fare delle verifiche perché a mente nessuno si ricorda di questa cosa. Di sicuro non c'è nessun fascicolo aperto. Stiamo facendo accertamenti in archivio per vedere se si tratta di una notizia reale o meno". L'ha detto ilcapo di Venezia Bruno Cherchi circa alcune indiscrezioni emerse negli ultimi giorni secondo le quali la Procura avrebbe puntato i fari già da più di unsullo stato di manutenzione del cavalcavia di(Venezia) da dove martedì scorso è caduto il bus che ha provocato 21 decessi. "La Procura ha la facoltà di intervenire se c'è una ipotesi di reato. Se non c'è una ipotesi di reato non può intervenire perchè non ha compiti amministrativi o di controllo dell'attività degli enti pubblici o locali" ha poi aggiunto commentando l'ipotesi che le indagini sullo stato di salute del ...