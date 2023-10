Bundesliga | salta la prima panchina | l’Augsburg esonera Maassen

Leggi su sportface

(Di lunedì 9 ottobre 2023), società militante in, hato il proprio tecnico Enrico. Ad annunciarlo lo stesso club, due giorni dopo la sconfitta in casa contro il promosso Darmstadt (2-1). “Dopo ampie discussioni e la valutazione della situazione sportiva, l’FC Augsburg ha deciso dire l’allenatore Enricocon effetto immediato”. L’allenatore paga l’eliminazione ai 32esimi di finale in Coppa di Germania e ai soli 5 punti raccolti in campionato, grazie ad una vittoria e due pareggi.è stato il primo allenatore dellaad essere licenziato. SportFace.