BTP Valore è un grande successo | la “nazionalizzazione” del debito avanza

(Di lunedì 9 ottobre 2023) E’ unanche il secondo collocamento dell’anno del BTP, che conferma ildi questa tipologia di titoli di Stato dedicata ai piccoli risparmiatori (retail), con ordini complessivi per 17,2 miliardi di euro. In due collocamenti, il MEF ha piazzato sul mercato oltre 35 miliardi di titoli di Stato presso la clientela retail, accrescendo la quota dipubblico detenuta dai risparmiatori italiani e portando avanti la strategia “sovranista” del Governo Meloni, che punta a riportare il“a casa”. Commentando l’esito del collocamento, il Ministro Giancarlo Giorgetti, dopo la fiammata dei rendimenti dei BTP decennali sul mercato oltre il 5%, ha spiegato che l’apprezzamento della clientela retail ““è un segnale di fiducia, non nei confronti del governo ma ...