Brunetta | ‘Nadef è pre-guerra | serve ragionare sui saldi’

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 9 ottobre 2023) ROMA – Ora i saldi “saranno quelli indicati correttamente dalla Nadef pre-o saranno ridotti? Apro questo quesito perché non si può non” in vista anche delle immediate scadenze con audizioni e la “notte tra il 16 e 17 ottobre quando il governo manderà a Bruxelles la famosa tabella con i saldi. Saranno ancora gli stessi? Non lo so ma mi piacerebbe che se ne tenesse conto”. Lo ha detto il presidente del Cnel Renato, ex ministro della pubblica amministrazione, in audizione sulla Nadef. “C’è da chiedersi se la stabilità finanziaria Nadef continui ad essere rassicurante oppure no”, ha aggiunto. “Questo porta a rivedere in un’ottica prudenziale, gli spazi”. L'articolo L'Opinionista.