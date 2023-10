Bronzetti-Guo oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Luciase la vedrà contro Hanyu Guo nel primo turno del WTA 500 di(cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. La romagnola è in un discreto momento di forma. Negli ultimi tre eventi a cui ha preso parte, infatti, in ben due occasioni è riuscita a spingersi fino ai quarti di finale. Partirà nettamente favorita contro la wild card locale, classificata oltre le prime quattrocento giocatrici del mondo. Tra le due non ci sono precedenti da registrare. Si gioca per conquistare un posto negli ottavi di finale contro la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero quattro e beneficiaria di un bye nel match d’esordio. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Guo scenderanno in campo(lunedì 9 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come ...

Completati gli onori ufficiali, passiamo adesso agli onori di casa: Lucia, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini scenderanno in campo al primo turno rispettivamente controHanyu (n.CENTER COURT ore 09 Hibino vs (10) Vekic a seguirevsa seguire Volodko vs Zheng a seguire Kalinina vs Perez GRANDSTAND secondo match dalle ore 09 Uchijima vs Paolini a seguire Tsurenko ...

Domani scendono in campo due delle tre italiane in tabellone allo “Zhengzhou Open”, WTA 500 sul duro in Cina, nella capitale della provincia di ...Tre italiane al via nella nuova tappa cinese nel calendario Wta. Gauff guida la parte alta, Rybakina quella bassa ...