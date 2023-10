Brigitte Bardot ricompare in pubblico | la paura per i problemi di salute è solo un ricordo

(Di lunedì 9 ottobre 2023)inin Costa Azzurra e sembra essersi ripresa molto bene daididi qualche settimana fa. Qualche giorno fa l’attrice ha ringraziato i suoi tanti ammiratori “con le lacrime agli occhi” per l’affetto con cui l’hanno sostenuta dopo il malore che l’ha colpita quest’estate., in una lettera scritta a mano con una penna blu, fotografata e postata sui social, aveva ringraziato i suoi fan che si sono fatti sentire per il suo 89esimo compleanno festeggiato lo scorso 28 settembre spiegando che “tanto affetto mi fa bene”.fotografata in Costa Azzurra Ora la divaalla guida della sua auto, immortalata da Paris Match, che ...

Con questa foto, che ha detto addio alle scene 50 anni fa e fa una vita riservata nella sua villa in Costa Azzurra, è riapparsa in pubblico. Un'immagine che rassicura rispetto allo ...... capace anche di attrarre il pubblico femminile per la sua cultura e per un fascino che riuscì a sedurre anche una diva del cinema comecon i suoi occhi azzurri. Fu anche per questa ...

Prima la lettera con cui ha voluto ringraziare gli ammiratori che per il suo ottantanovesimo compleanno, festeggiato il 28 settembre, le hanno inviato fiori, lettere, regali poi la copertina di Paris ...Brigitte Bardot, dopo il malore accusato quest'estate, di recente ha voluto ringraziare fortemente i suoi fan per l'affetto dimostratole.