Brian Austin Green afferma di aver sofferto per anni di “sintomi simili a un ictus”

(Di lunedì 9 ottobre 2023), star di Beverly Hills 90210, ha recentemente dichiarato didi alcuni problemi di salute. In una puntata del podcast Sex, Likes and Spray Tans, l’attore ha dichiarato: “Ho passato quattroe mezzo a riprendermi daidi un, senza che io ne abbia mai avuto uno. Non riuscivo a parlare, a leggere e scrivere”.ha poi proseguito raccontando diavuto vertigini, colite ulcerosa e infiammazione dell’intestino, malesseri che gli hanno provocato una perdita di peso di oltre nove chili. “Poi questi problemi neurologici che sono iniziati dopo le vertigini, ed è andata avanti così per quattroe mezzo”, ha raccontato, spiegando come i medici non ...

"Ho vissuto per 4 anni pensando di avere postumi di un ictus, poi ho scoperto che era un problema alimentare". A sostenerlo èGreen, attore americano noto al grande pubblico grazie alla serie tv cult "Beverly Hills 90210". L'artista si è confessato ai microfoni del podcast "Sex Lies and Spray Tans" di Cheryl ...Nell'ultimo episodio del podcast Sex, Likes and Spray Tans di Cheryl Burke,Green ha raccontato di come ha superato una grave complicazione di salute cambiando la sua dieta. A quanto pare, l'attore ha convissuto per quattro anni con dei sintomi molto simili a ...

Brian Austin Green: «Cosa significa crescere un figlio gay» Vanity Fair Italia

Brian Austin Green: «Sono stato male per anni, poi ho scoperto di essere celiaco» Corriere della Sera

L'attore di Beverly Hills 90210: "Non riuscivo a camminare, a leggere o a scrivere". Dopo oltre 200 esami clinici, ha scoperto di essere ...Durante un’intervista, l’attore americano Brian Austin Green ha rivelato di essere stato per quattro anni e mezzo in preda a gravi sintomi neurologici: «Non riuscivo a camminare, a leggere o a scriver ...