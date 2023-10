Brescia | tiene due cuccioli di pastore tedesco denutriti e tra i rifiuti | denunciato 40enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - La polizia locale diha soccorso duedi cane trovatie costretti a vivere al buio e tra i. Un uomo di 40 anni è statoper maltrattamento di animali con crudeltà. Questo il risultato di un'operazione portata a termine la scorsa settimana dal reparto della polizia locale che si occupa della tutela degli animali. Il comando della polizia aveva ricevuto alcune segnalazioni riguardo alla presenza di due cani tenuti in pessime condizioni in un appartamento del centro storico. Giunti sul posto, gli agenti hanno interrogato il proprietario dell'abitazione, un italiano di quarant'anni, il quale ha dichiarato di possedere soltanto un gatto e di aver avuto in passato duedi...