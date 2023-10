Brescia | investita mentre attraversa le strisce pedonali | dodicenne in gravi condizioni

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Una ragazzina è statastamaniva sulle. È accaduto a Concesio, in provincia die la 12enne è stata trasportata in ospedale in. Sarebbe sempre rimasta cosciente ma le suesono ritenute critiche. L'impatto con la vettura, guidata da un uomo, che si è fermato a prestare soccorso, è stato definito «molto violento».

Una ragazzina è statastamani mentre attraversava sulle strisce pedonali. È accaduto a Concesio, in provincia die la 12enne è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sarebbe sempre rimasta ...Una bambina di 12 anni è statamentre attraversava la strada a Concesio, proprio davanti alla farmacia comunale lungo la Triumplina. L' impatto con la vettura è stato molto violento - come dimostra il danno all'auto - e ...

Concesio, investita una 12enne mentre attraversa la strada Giornale di Brescia

Concesio, ragazzina di 12 anni investita mentre attraversa a sulle ... IL GIORNO

Sul posto - oltre alla Polizia stradale - sono intervenute in codice rosso ambulanza e automedica. Si attendono aggiornamenti.Una ragazzina di 12 anni è ricoverata in ospedale in gravi condizioni dopo essere stata investita a Consezio, in provincia di Brescia ...