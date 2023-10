Brennero | Salvini | con Austria contenzioso da anni

(Di lunedì 9 ottobre 2023) AGI - "Oggi sarò alper il pluriennaletra Italo eche questo Governo punta a risolvere". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteoa Bolzano nel presentare 'L'Italia dei Sì', parlando dell'ormai annosa problematica del transito dei mezzi pesanti attraverso il valico del. Le autoritàche da diversiattuano dei blocchi, quasi sempre non annunciati, alla circolazione dei Tir in arrivo dall'Italia. Il ministro, che ha portato la problematica anche a livello di Unione Europea chiedendo l'infrazione nei confronti di Vienna, oggi pomeriggio sarà proprio allo strategico valico italo-co del. ...

