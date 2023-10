Bratislava | Nardi batte il favorito Stricker e vola agli ottavi

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Lucasi è qualificato per glidi finale del challenger slovacco di(145.000 di montepremi sul cemento)ndo per 76 63 lo svizzero Dominic(88) , testa di serie ...

Lucasi è qualificato per gli ottavi di finale del challenger slovacco di(145.000 di montepremi sul cemento) battendo per 76 63 lo svizzero Dominic Stricker (88) , testa di serie numero 2 ...Luca, Stefano Travaglia e Giulio Zeppieri sono in gara nel challenger slovacco di(145.000 di montepremi sul cemento). Travaglia (205) esordirà contro il libenese Benjamin Hassan (189), ...

