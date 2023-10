(Di lunedì 9 ottobre 2023) Chiusura in forte calo per ladellaa due giorni dall'attacco di Hamas in Israele. L'indice Al Quds segna un calo finale del 4,09% a 627,47 punti.invece ladi Tel, ...

Chiusura in forte calo per ladellaa due giorni dall'attacco di Hamas in Israele. L'indice Al Quds segna un calo finale del 4,09% a 627,47 punti. Tiene invece ladi Tel Aviv, ancora aperta, con un rialzo ...I ministri dell'Opec+ hanno rifiutato di commentare gli eventi in corso in Israele e. ... l'azionista di controllo, la holding Exor ( - 0,41% alladi Amsterdam), si è impegnata a ...

Palestina, Borsa in calo, Tel Aviv resiste (+0,5%) QUOTIDIANO NAZIONALE

Borsa Palestina chiude pesante (-4,09%), tiene Tel Aviv (+0,5%) Agenzia ANSA

Anche l'ambasciata d'Italia e la rete consolare italiana in Brasile hanno espresso cordoglio per la morte del tenente di vascello Daniele Marino, medico di bordo della nave Amerigo Vespucci deceduto i ...Chiusura in forte calo per la Borsa della Palestina a due giorni dall'attacco di Hamas in Israele. L'indice Al Quds segna un calo finale del 4,09% a 627,47 punti. Tiene invece la borsa di Tel Aviv, an ...