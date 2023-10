Borsa | Milano peggiora e cede l' 1% | pesano le banche

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ladi( - 1%)rispetto all'avvio, in linea con gli altri listini del europei. Sotto i riflettori l'escalation militare dopo l'attacco di Hamas e Israele. A Piazza Affari soffrono ...

A incidere su dato di settembre 2023 è stato il dual listing sulladi Parigi di Coty , una ... Bruxelles, Dublino, Lisbona,, Oslo e Parigi. Prendendo solo il dato delle Sme (con ...Venendo ai singoli titoli delladi, occhi puntati su Leonardo che sale del 5,06%; rally dei petroliferi con Eni che guadagna l'1,83% e Saipem l'1,69%. Deboli le banche con Bper che perde ...

Borsa: Milano chiude positiva con le banche, scivola Tim - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Borse oggi in diretta | Piazza Affari in rosso con le banche, corrono Leonardo, Eni e Saipem trainate dalla guerra in Israele. Petrolio e spread si infiammano Milano Finanza

Le Borse europee hanno aperto deboli e subito sono peggiorante in scia ai timori di una escalation in Medio Oriente dopo l’attacco di sabato da parte di Hamas a Gerusalemme ...Sbarca sul mercato MOT di Borsa Italiana la prima obbligazione in negoziazione diretta emessa da UniCredit. Si tratta di un tasso misto con scadenza a 10 anni, che prevede un tasso fisso lordo annuale ...