(Di lunedì 9 ottobre 2023) Piazza Affari ha chiuso inla prima seduta a due giorni dall'attacco dei palestinesi di Hamas a Israele. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,46% a 27.682 punti tra scambi nella norma per oltre 2 ...

Piazza Affari ha chiuso in calo la prima seduta a due giorni dall'attacco dei palestinesi di Hamas a Israele. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,46% a 27.682 punti tra scambi nella norma per oltre 2 ...Recupera ladi Tel Aviv Londra si mantiene in parità,cede lo 0,4%, Parigi lo 0,62%, Francoforte lo 0,7% e Madrid l'1%, mentre Oltreoceano il Dow Jones lascia sul campo lo 0,26% e il ...

Borsa: Milano chiude positiva con le banche, scivola Tim - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in calo (-0,46%), pesa Mps, bene Leonardo Tiscali Notizie

Piazza Affari ha chiuso in calo la prima seduta a due giorni dall'attacco dei palestinesi di Hamas a Israele. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,46% a 27.682 punti tra scambi nella norma per oltre 2 mil ...MILANO (MF-NW)--Il Ftse Mib archivia la seduta in calo dello ... Il conflitto ha inasprito un panorama macroeconomico gia' complesso, mentre gli operatori di Borsa sono ancora alla ricerca di indizi ...