Borsa | l' Europa debole attende Wall Street | Milano - 0 | 1%

Borse europee deboli a metà seduta, dopo l'attacco di Hamas a Israele e con i timori di un allargamento del conflitto. Sotto i riflettori l'andamento dei titoli di Stato con lo spread tra Btp e Bund a ...Difesa e petrolio star delle Borse Corrono ini titoli legati al settore della difesa e dell'energia , dopo che nel weekend Hamas ha ...titoli dei colossi Usa del settore trattati anche in. ...

Borsa: l'Europa apre in calo dopo l'attacco di Hamas - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Le Borse europee reagiscono alla guerra tra Israele e Hamas anche se è forte la volatilità. Spread in rialzo a 206 punti. Attesa per l'apertura di Wall Street ...Il titolo della Juventus crolla in Borsa. Come scrive Calcio e Finanza, dopo i conti in rosso e l’annuncio di un nuovo aumento di capitale si registra.