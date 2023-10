BOOM! La giuria di Ballando domenica a Domenica In

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 9 ottobre 2023) Ladicon le StelleIn scalda i motori… acon le Stelle! Il ritorno dello show del sabato sera di Rai 1 si avvicina (prima puntata il 21 ottobre) e Mara Venier accende i riflettori sulla nuova edizione a partire già da questa, l’ultima che precede il ritorno di Milly Carlucci e Co. Come? DavideMaggio.it ve lo anticipa in anteprima. Nella prossima puntata diIn del 16 ottobre, sempre dalle 14 su Rai 1, Venier accoglierà in studio ladial completo, confermata in toto con la “presidente” Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Talk sull’edizione al via, dopo l’ufficialità dei concorrenti ...