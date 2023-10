Bonus Caldaia 2023 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 9 ottobre 2023) L’inizio della stagione autunnale rappresenta il periodo del collaudo dei sistemi di riscaldamento e proprio in questo frangente potresti accorgerti che la tuaè da sostituire, in quanto obsoleta e non più operativa. A tal proposito, potresti sfruttare il , che ti consente di risparmiare fino al 90% sui costi di listino e sull’installazione, a patto di rientrare in determinati requisiti. Non solo, considerate le nuove disposizioni UE, questi ultimi mesi dell’anno potrebbero rappresentare l’ultima chiamata per coloro che desiderano sostituire l’attualecon un prodotto più efficiente, ma che si serve ancora di combustibili fossili. In questo articolo scopriamo cosa prevede attualmente l’agevolazione, come poterla richiedere e le novità previste per il. : facciamo il punto Per comprendere come funziona ...